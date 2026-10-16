Paixão, Maupay, Gouiri… le terrible constat de l’attaque de l’OM !

Après la victoire laborieuse à Troyes le week-end dernier en Ligue 1 (0-2), l’OM espérait enchaîner un deuxième succès de rang, une grande première cette saison, à l’occasion de ses débuts à domicile en Ligue Europa. Mais il n’en fut rien. Face à l’Olympiakos, les joueurs de Bruno Genesio ont concédé leur deuxième défaite de rang en C3 (0-1). Malgré une prestation globalement intéressante dans le jeu, les Olympiens ont encore péché dans le dernier geste, un constat récurrent depuis le début de la saison. Si Keyliane Abdallah s’est montré le plus remuant, Igor Paixão, Neal Maupay et Amine Gouiri ont, eux, davantage déçu. Titulaires aux côtés du minot marseillais et toujours à la recherche de leur premier but de la saison, le Brésilien et le Français n’ont pas réussi à faire la différence. Maupay a même fini la rencontre sans avoir tenté la moindre frappe face à Stefan Ortega. Gouiri, muet depuis un mois et son doublé contre le Paris FC (le 6 septembre, 2-3), ne s’est pas mis en évidence lors de sa demi-heure passée sur le terrain.

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Un constat d’autant plus alarmant que Bruno Génésio multiplie les solutions pour redynamiser son secteur offensif. Comme contre Besiktas, Keyliane Abdallah a apporté de la percussion et de l’insouciance. C’est d’ailleurs lui qui s’est procuré l’une des meilleures occasions de l’OM sur une demi-volée repoussée par Ortega (37e). Dans la lignée de ses dernières sorties, Igor Paixão n’est pas parvenu à concrétiser ses tentatives. De son côté, Neal Maupay a buté sur l’arrière-garde de l’Olympiakos, tandis qu’Amine Gouiri n’a pas non été en réussite après son entrée en jeu. En conférence de presse d’après-match, le technicien âgé de 60 ans a également insisté sur les difficultés de ses attaquants devant le but.

Un manque cruel de confiance

Il a notamment évoqué le poids de la confiance dans les performances offensives. « Nous travaillons à l’entraînement, à travers le jeu et des exercices devant le but. Nous en faisons régulièrement chaque semaine, y compris lorsque nous jouons tous les trois jours. Il y a toujours des séances spécifiques devant le but. Après, je pense qu’il y a un paramètre très important à prendre en compte : la confiance. On sait qu’un attaquant en confiance voit les choses différemment, a-t-il expliqué. Je vais citer Bernard Lacombe, notre meilleur buteur français encore actuellement, qui me disait que parfois, on voit le but tout petit et que parfois, on le voit très grand. C’est un peu ça. Je pense qu’en ce moment, on voit le but tout petit. »

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« On manque de réussite et on n’a pas grand-chose qui tourne en notre faveur. Il y a des situations qui pourraient nous sourire, mais ce n’est pas le cas. Il y a donc un paramètre mental très important dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres. Il y a peut-être aussi de mauvais choix ou un manque de spontanéité, a poursuivi Génésio. Je trouve qu’on a plutôt bien amené le ballon dans la surface ce soir. Je crois qu’on a touché 34 ou 35 ballons dans la surface adverse. Mais dans certaines situations, nous aurions pu être plus justes et peut-être aussi plus agressifs pour finaliser ». Un discours qui résume les difficultés actuelles de l’OM. Et alors que les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang ont laissé un énorme vide, les attaquants actuels vont devoir rapidement retrouver de l’efficacité pour permettre à l’OM de relever la tête.