Angleterre : Gareth Southgate a pris sa décision

La Fédération anglaise de football (FA) peut souffler. Nos confrères du Telegraph assurent ce samedi soir que Gareth Southgate a décidé de rester sur le banc de la sélection anglaise, et qu'il devrait ainsi honorer les deux dernières années de son contrat. Le technicien de 52 ans n'a toutefois pas encore informé sa direction de son choix. Il devrait communiquer prochainement sa décision, alors qu'il s'était laissé le temps de la réflexion sur son avenir après l'échec des Three Lions à la Coupe du Monde 2022 (élimination en quarts face à l'équipe de France).

Les dernières informations en provenance du Royaume de Sa Majesté laissaient entendre que Gareth Southgate allait poursuivre l'aventure avec l'Angleterre, et ce alors qu'avant le début du Mondial au Qatar, il pensait déjà à quitter son poste en fin d'année en raison de la négativité et des critiques s'abattant sur lui ces derniers mois. La FA devrait être soulagée, elle qui souhaitait le voir rester, d'autant plus que la possibilité de faire venir un sélectionneur étranger à sa place a fait pas mal jaser ces dernières heures outre-Manche.