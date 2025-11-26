PSG : Luis Enrique n’a pas aimé le geste de Lucas Hernandez

C’est le geste inexplicable qui a gâche la fin de soirée parisienne. Alors que le PSG avait renversé Tottenham et menait 5-3, Lucas Hernandez se distinguait de la pire des manières en adressant un coup de coude aussi dangereux qu’inutile au visage de Xavi Simons, sur un ballon pourtant déjà écarté. Logiquement expulsé, le défenseur français s’est attiré les foudres de son entraîneur Luis Enrique.

« Personne n’aime ça, ce n’est pas la première fois et c’est bizarre parce que ce n’est pas normal. Il faut parler de ça. Il n’y a pas d’intention. Je le connais très bien mais il faut savoir se contrôler », a ainsi lancé le coach espagnol, qui va donc avoir une discussion franche avec son défenseur. Lucas Hernandez avait en effet déjà été expulsé en fin de match, lors de la Coupe du Monde des Clubs, face au Bayern Munich le 5 juillet dernier.