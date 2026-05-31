Ligue des Champions
Emmanuel Macron répond à ceux qui ont douté de Luis Enrique
1 min.
@Maxppp
Trois ans se sont écoulés depuis l’arrivée de Luis Enrique au PSG, et le coach espagnol a fini par rallier les sceptiques à sa cause. Ce dimanche soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à lui rendre hommage à l’Elysée après le nouveau sacre du club parisien en Ligue des Champions.
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« Je n’oublie pas tous les experts du foot qui disaient que ça allait être terrible quand Luis Enrique est arrivé. On a vu hier un coach qui a été un chef d’orchestre extraordinaire, bravo et chapeau. »
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