Emmanuel Macron répond à ceux qui ont douté de Luis Enrique

Trois ans se sont écoulés depuis l’arrivée de Luis Enrique au PSG, et le coach espagnol a fini par rallier les sceptiques à sa cause. Ce dimanche soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à lui rendre hommage à l’Elysée après le nouveau sacre du club parisien en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

« Je n’oublie pas tous les experts du foot qui disaient que ça allait être terrible quand Luis Enrique est arrivé. On a vu hier un coach qui a été un chef d’orchestre extraordinaire, bravo et chapeau. »