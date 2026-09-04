Liverpool : les mots forts de Thierry Henry sur Bradley Barcola

Thierry Henry estime que Liverpool devra utiliser Bradley Barcola dans les bonnes conditions pour exploiter pleinement les qualités de sa recrue à 145 millions d’euros. Interrogé sur Sky Sports, l’ancien attaquant français a notamment insisté sur la vitesse et les qualités de percussion de l’ancien Parisien. « Avec Barcola, la clé est de savoir comment l’utiliser. Peut-on créer des situations de un contre un ? Et aussi : peut-on l’impliquer dans les contre-attaques ? Car il est d’une rapidité fulgurante », a expliqué Henry. L’ancien sélectionneur des Espoirs met surtout en garde Andoni Iraola contre une utilisation qui demanderait trop d’efforts défensifs au Français : « Doit-il défendre plus qu’attaquer ? Cela pourrait être contre-productif pour lui. » Liverpool a investi 145 millions d’euros pour recruter Barcola, qui s’est engagé jusqu’en 2031 et est devenu le deuxième transfert le plus cher de l’histoire des Reds.

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Henry identifie toutefois encore un domaine dans lequel l’international français doit progresser pour franchir un nouveau cap. « Enfin, je dirais que Barcola doit améliorer sa finition. S’il y parvient, beaucoup d’équipes auront du mal à l’arrêter », estime le champion du monde 1998. Pour lui, Liverpool possède donc un joueur capable de faire d’importantes différences en Premier League à condition de favoriser ses situations de un-contre-un et ses courses dans les transitions plutôt que de limiter son influence offensive par des tâches défensives trop importantes. Présent également sur le plateau, Jamie Carragher a de son côté souligné la capacité de Barcola à apporter une touche de magie au championnat anglais, tout en s’interrogeant davantage sur l’équilibre général de l’effectif de Liverpool.