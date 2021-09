OM : Pol Lirola pense à la sélection espagnole

La suite après cette publicité

Footballeur professionnel évoluant de manière régulière dans une équipe compétitive, dans la fleur de l'âge : le profil correspond parfaitement à un prétendant à une place en équipe nationale. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, à la Commanderie, Pol Lirola, latéral polyvalent de l'Olympique de Marseille, a évoqué ses rêves de sélection. Se montrant toutefois patient.

«Mon objectif est de me mettre au top physiquement, parce que je suis resté longtemps sans jouer. Je veux retrouver mon meilleur niveau physique. Je n’en suis pas loin. Je veux faire de mon mieux, faire des passes décisives et marquer. Bien sûr que la sélection est dans un coin de ma tête et si je dois être appelé bien sûr que je serais très content, c’est aussi un petit objectif pour moi», a déclaré celui qui avait passé l'Euro Espoirs 2019 sur le banc de la Rojita (défaite 2-1 contre l'Allemagne en finale).