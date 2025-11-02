OL : Dominik Greif se contente du point du nul à Brest

L’OL peut remercier Dominik Grief. Réduits à 10 après sept minutes de jeu, les Lyonnais ont arraché le point du nul à Brest (0-0), en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Le gardien slovaque a sauvé les siens, avec trois parades dans cette rencontre, dont une en fin de rencontre face à Rémy Lascary. Désigné homme du match, il est revenu sur cette rencontre.

« Il faut qu’on soit solides comme ça pendant 90 minutes. Il y a quand même des choses positives à retirer. On a joué en infériorité dès la 7e minute, donc prendre un point comme ça, c’est positif. On a changé notre manière de gérer le match, mais ça a marché, a-t-il indiqué au micro de Ligue 1+, avant de revenir sur sa colère après le nul contre le PFC (3-3), en milieu de semaine. C’est le football, il y avait de la déception, mercredi, parce qu’on prend un point, alors qu’on avait le match en main. Mais je suis content aujourd’hui. »