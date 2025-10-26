Liga : Celta de Vigo renverse Osasuna

Spectacle et suspense au stade El Sadar, où le Celta Vigo s’est imposé sur le fil face à Osasuna (2-3) dans un match à rebondissements. Les Galiciens ont frappé les premiers grâce à Ferran Jutglà, auteur d’un premier but à la 26e minute d’une frappe limpide après un excellent travail de Bryan Zaragoza. Mais les locaux, poussés par leur public, ont rapidement réagi. L’inévitable Ante Budimir a d’abord égalisé sur penalty à la 37e minute, avant de donner l’avantage à son équipe juste avant la pause (45+1e), confirmant sa forme étincelante du moment. Au retour des vestiaires, le Celta n’a pas abdiqué. Toujours aussi remuant, Jutglà a remis les deux équipes à égalité d’un second but opportuniste à la 69e minute, profitant d’un ballon mal dégagé dans la surface.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Celta Vigo 10 10 -2 1 7 2 11 13 14 Osasuna 10 10 -3 3 1 6 9 12

En fin de rencontre, alors qu’Osasuna semblait se contenter du nul, Pablo Durán, entré en jeu quelques minutes plus tôt, a surgi à la 87e minute pour offrir la victoire aux visiteurs d’un tir croisé imparable. Grâce à ce succès arraché dans les dernières minutes, le Celta Vigo de Claudio Giráldez respire un peu au classement après une série de résultats décevants, retrouvant efficacité et caractère offensif. Pour Osasuna, en revanche, la désillusion est grande : dominateurs par séquences mais trop friables défensivement, les hommes d’Alessandro Lisci voient filer des points précieux à domicile et manquent une belle occasion de se rapprocher du top 10.