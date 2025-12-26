Real Madrid : l’avenir d’Alaba et de Rüdiger en suspens

L’idylle entre David Alaba et le Real Madrid va arriver à son terme. Selon les informations d’ESPN Deportes, le club merengue ne prévoit pas de prolonger le contrat de l’ex-joueur du Bayern Munich. Le défenseur autrichien, qui fêtera ses 33 ans et dont le bail expire en juin 2026, devrait ainsi vivre sa dernière saison sous les couleurs madrilènes. Après cinq années passées au sein du club merengue, la direction envisage un départ à l’été prochain afin d’anticiper le renouvellement de son secteur défensif.

La suite après cette publicité

La situation est plus incertaine concernant Antonio Rüdiger. Toujours d’après ESPN Deportes, le Real Madrid reste ouvert à une prolongation et le défenseur allemand se montre épanoui à Madrid. Néanmoins, le joueur n’exclut pas d’autres options pour la suite de sa carrière. L’Arabie saoudite figure parmi les destinations qui l’attirent, notamment pour ses dernières années au haut niveau, alors qu’il est freiné par des problèmes physiques. Rüdiger pourrait ainsi quitter le club librement dès l’été prochain, son contrat expirant également en juin 2026.