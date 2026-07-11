Un défenseur français va rejoindre Leipzig

Maxime Estève devrait découvrir un nouveau pays. Le défenseur français, âgé de 24 ans, a achevé une deuxième saison pleine avec Burnley, qu’il avait rejoint en janvier 2024 en provenance de Montpellier. Devenu un titulaire incontournable en défense centrale, notamment à côté d’Egan-Riley lors de leur saison commune en Championship en 2024-2025, Estève est dans le viseur du RB Leipzig.

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Selon Fabrizio Romano, le club allemand, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, est proche d’un accord pour le transfert du défenseur, aux alentours de 32 M€. L’ancien Montpelliérain serait également déjà d’accord avec Leipzig sur les conditions d’un futur contrat.