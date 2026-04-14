LdC, Bayern : Vincent Kompany ne craint pas le Real Madrid

Le Bayern Munich a réalisé un grand coup sur le terrain du Santiago Bernabéu, mardi dernier, en s’imposant face au Real Madrid (1-2) en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions. Huit jours plus tard, les deux formations vont se retrouver pour la manche retour à l’Allianz Arena. À 24 heures de ce choc européen, Vincent Kompany a été interrogé par les journalistes sur la confiance qui règne du côté Merengue quant à un possible renversement de situation. L’ancien joueur de Manchester City a insisté sur le respect dû à l’adversaire tout en affichant la confiance de son équipe.

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« Nous respectons beaucoup le Real. Nous l’avons fait avant le Bernabéu, nous le faisons toujours. Nous nous préparons à la meilleure version du Real, celle qu’on a probablement vue contre Manchester City. Les résultats actuels ne reflètent pas le talent qu’ils ont en eux. C’est toujours l’une des meilleures équipes d’Europe. Mais qu’en est-il de l’histoire du Barça, de l’Atlético, Liverpool, Bayern, Arsenal ? Chacun peut raconter une histoire où ils ont fait quelque chose d’incroyable. Nous aussi ! Quand nous avons perdu contre l’Inter et que nous sommes allés à Milan, nous étions à 100% convaincus de pouvoir gagner. Le Real le fait aussi maintenant. Mais nous savons aussi comment leur faire mal. J’y crois fermement, nous pouvons gagner, sur tout le reste, nous en parlerons après. Je ne laisse pas de place à ça. »

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