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Coupe du Monde

CdM 2026, Maroc : Mohamed Ouahbi veut doubler le Brésil

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mohamed Ouahbi @Maxppp
Maroc Haïti
winamax
1 1.18 N 7.50 2 13.0 bonus 100€

Deuxième du classement du groupe C, à égalité de points avec le Brésil (4 points), le Maroc va affronter Haïti demain soir, pendant que le Brésil affrontera l’Écosse. Une occasion en or pour les Lions de l’Atlas pour chiper la première place à la Seleção. Un objectif assumé par le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi.

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«Moi, je veux être premier. Je veux être premier, passer devant le Brésil. Bien entendu, peut-être par rapport à notre camp de base, être premiers, ça nous permet de ne pas trop voyager, de revenir aussi dans le New Jersey plus tard. C’est un avantage. Notre objectif, c’est ça. D’aller à Houston. Et si on va à Monterrey, on ira à Monterrey, avec le même objectif», a-t-il confié en conférence de presse.

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