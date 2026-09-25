Estéban Lepaul est ravi de sa première en équipe de France

Première sélection, premier carton jaune, mais surtout première victoire pour Estéban Lepaul. Entré dans les dernières minutes à la place d’Ousmane Dembélé, l’attaquant a raconté ses quelques instants passés sur la pelouse d’Izmit ce vendredi soir contre la Turquie (0-1), en Ligue des Nations. « Satisfaction de faire ma première en Bleu ce soir avec une magnifique victoire, difficile à aller chercher, mais l’important est là », raconte le Rennais à TF1.

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« Je suis rentré dans le match avec le soutien de tout le monde. Je suis entré dans un autre registre où il fallait charbonner », sourit-il, alors que l’équipe de France était un peu sous pression. Lepaul a aussi dévoilé les consignes du Zidane à la pause. « Il a été pointilleux sur quelques détails offensifs et défensifs, mais rien de superflu. Il laisse la responsabilité aux joueurs de faire les choses par eux-mêmes. »