Espagne : Luis de la Fuente remercie ses joueurs malgré la défaite

L’Angleterre a mis fin à une série historique en s’imposant 3-2 contre la Roja ce soir à Madrid. Il faut remonter jusqu’au 28 mars 2023 pour trouver trace d’une défaite de l’Espagne dans un match officiel, alors que la dernière défaite de la Roja remontait à un amical contre la Colombie en 2024 (la défaite contre le Portugal en Ligue des Nations aux tirs au but est comptabilisée comme un match nul). Après le match, Luis de la Fuente n’était pas en colère. Bien au contraire…

La suite après cette publicité

« Ce résultat met en valeur ce qu’on a réalisé, en gagnant en plus une Ligue des Nations, un Euro et un Mondial entre temps. Je n’ai que des mots de remerciement pour cette équipe. Nous sommes les mêmes, que l’on gagne ou que l’on perde. La défaite nous permet de voir ce qu’on a réussi ces derniers temps. On va continuer », a lancé le sélectionneur ibérique en conférence de presse.