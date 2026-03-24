L’erreur de diagnostic monumentale du Real Madrid sur le genou de Kylian Mbappé

Revenu en Hexagone pour répondre à la convocation de l’équipe de France, Kylian Mbappé a profité d’une soirée promotionnelle pour faire le point sur l’état de son genou. L’occasion pour lui d’affirmer que tout va bien. « Le genou ? Ça va très bien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se sont dites, mais qui ne sont pas vraies. C’est la vie d’un athlète de haut niveau et d’une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n’est pas grave, ça n’a jamais de répercussions… J’ai pris l’habitude. » Sauf que la star des Bleus et du Real Madrid a lâché une petite phrase qui n’est pas passée inaperçue. « Ça va bien, j’ai récupéré à 100%, j’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris. »

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Pour rappel, un problème au genou a été détecté en décembre dernier, mais Mbappé a continué à jouer durant de nombreuses semaines avant de dire stop le 21 février dernier et de prendre un vol pour Paris pour consulter un spécialiste du genou. Selon ses dires, Mbappé a donc « eu la chance de trouver le bon diagnostic » à Paris. Comment est-ce possible qu’un club comme le Real Madrid n’ait pas pu donner le bon diagnostic ? Selon l’éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, la Casa Blanca aurait commis une grave erreur. Une erreur monumentale qui aurait pu coûter très cher à l’attaquant alors que la Coupe du monde 2026 se profile à l’horizon.

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« Il se dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou »

« On sait qu’il y a eu un mauvais diagnostic qui a été posé à Madrid puisque ça ne lui a pas plu, il était même en colère. Il est venu consulter un médecin (à Paris, ndlr) qui a visiblement constaté qu’à Madrid, on avait mal travaillé. (…) On nous a dit que c’est parce qu’il y avait beaucoup de blessés. Je peux vous dire ce soir que le diagnostic posé sur le genou de Mbappé était tellement catastrophique et certainement pire que catastrophique, une erreur majeure, que c’est pour ça qu’ils ont viré tout le monde », a-t-il déclaré, avant d’assurer que le club espagnol, vainqueur de 15 Ligues des Champions se serait tout simplement… trompé de genou !

« Pour le Real c’est une honte totale et je pense qu’on a évité le pire. Cette erreur de diagnostic aurait pu s’avérer être bien plus grave puisque Mbappé a mis du temps, à savoir ce qu’il avait. Il a disputé un ou deux matches sans savoir ce qu’il avait, il aurait pu se flinguer le genou. (…) Ce qui se dit dans les « milieux autorisés », c’est que la boulette est absolument énorme. Il se dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real. Vous croyez que je raconte des conneries ? Le Real a viré tout le monde. Voilà. (…) Vous vous rendez compte du camouflet pour un club comme le Real ? » On ne sait pas encore si la Casa Blanca réagira à cette information, mais si elle est vraie, le Real Madrid est passé à deux doigts de la catastrophe avec sa nouvelle égérie.