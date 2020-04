Stade de Reims : Jean-Pierre Caillot savoure la sixième place

La Ligue de Football Professionnel a donc tranché sur l'exercice 2019/2020. Et c'est à 17 heures via un point presse que l'instance a confirmé l'arrêt des saisons de Ligue 1 et Ligue 2. La LFP a en parallèle décidé d'établir des classements définitifs via un système de quotients. Huitième la saison dernière, le Stade de Reims termine cette saison à la sixième place. Le club champenois peut donc rêver à une participation européenne selon le scénario des finales des coupes nationales. S'il n'occulte pas le contexte actuel en France, le président Jean-Pierre Caillot se réjouit de maintenir son club dans le top 10 de la Ligue 1.

« Cet arrêt est la conséquence d'une pandémie qui sévit encore et qui préoccupe en premier lieu tout le monde. Il ne faut surtout pas l'oublier. Dans ce contexte, la fin de saison avec cette sixième place, après la huitième acquise la saison dernière, apporte un peu de bonheur à l'ensemble des amoureux du Stade de Reims. Un bonheur justifié et mérité tant ce classement reflète l'excellent parcours de cette équipe que l'on a tous eu plaisir à voir évoluer et qui a fait honneur au mot "cohésion". Un super groupe qui a travaillé dur et dont je salue le travail du staff et des joueurs dans leur ensemble. Il est inconcevable de se projeter sur une qualification européenne sans penser aux finales des Coupes nationales qui n'ont pas été jouées. Par respect pour les finalistes, c'est un rêve qui restera pour l'instant dans un coin de notre tête mais pour l'heure, j'ai une pensée pour tous nos supporters qui doivent accueillir ce classement avec fierté et réconfort. Eux aussi l'ont bien mérité, » a ainsi révélé Caillot sur le site officiel du Stade de Reims. Tout comme l'OGC Nice, la formation champenoise croise les doigts pour goûter à nouveau à l'Europe...