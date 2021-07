L’AC Milan dévoile son maillot extérieur pour la nouvelle saison 2021/2022

Dauphin de son voisin honni l’Inter Milan lors de saison 2020/2021 de Serie A, l’AC Milan va attaquer la nouvelle saison avec l’objectif de s’adjuger le 19e scudetto de son histoire. Équipés par Puma depuis 2018, les partenaires de Zlatan Ibrahimovic avaient déjà présenté leur nouvelle tenue domicile en mai dernier, qui conservait un design traditionnel avec un maillot rayé noir et rouge.

Le nouveau maillot que les Rossoneri porteront loin de San Siro ne casse pas non plus les codes traditionnels du club puisque son design est relativement épuré. La couleur dominante est le blanc cassé mais on découvre un léger effet en filigrane avec de multiples chevrons qui s’affichent partout sur le maillot.

On retrouve des bandes rouges sur le bord des manches, sur le haut des épaules et sur le logo du sponsor Emirates tandis que le noir est présent sur le logo Puma sur la poitrine et l’épaule gauche. Au dos du maillot, on peut apercevoir le logo de la Fondation Milan en rouge et gris, fondée en 2003 et qui soutient des projets associatifs dans six villes de six continents différents.

Le nouveau maillot extérieur de l’AC Milan est d’ores et déjà disponible dans la boutique en ligne du club et celle de Puma.