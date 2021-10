OL : Peter Bosz n'a plus peur

Arrivé sur le banc de l'Olympique Lyonnais cet été, l'entraîneur néerlandais Peter Bosz a tenté d'appliquer dès le départ ses différentes idées, que ce soit dans l'aspect tactique ou de redonner de l'importance au centre de formation rhodanien, l'un des meilleurs de l'Hexagone. Actuellement 10e de Ligue 1, l'ancien tacticien du Bayer Leverkusen n'est pas encore complètement satisfait des résultats et n'hésite pas à parler de ces points à améliorer aux médias.

Dans un entretien accordé au Telegraaf, le Batave sait que son travail prendra du temps à se mettre en place à Lyon mais ne serait plus affecté par la crainte de l'échec : « ça a pris du temps avec l'Ajax, mais avec Leverkusen, c'est allé très vite et on a aussi commencé très rapidement à Dortmund. Ici, j'avais vraiment peur que ça ne marche pas. J'ai complètement perdu cette peur », a-t-il affirmé au quotidien amstellodamois, alors que son OL reçoit l'AS Monaco (21h, à suivre en direct commenté sur FM) pour le choc de ce samedi soir en Ligue 1.

