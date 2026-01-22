Strasbourg : Félix Lemaréchal va être transféré au Club Bruges

Félix Lemaréchal va bientôt quitter Strasbourg, selon les informations de L’Equipe. Pas toujours dans les plans de Liam Rosenior avec qui la relation n’était pas fluide, le milieu de terrain de 22 ans va imiter son ex-entraîneur en partant du Racing cet hiver.

Il prendra la direction de la Belgique en rejoignant le Club Bruges, dernier adversaire de l’OM en Ligue des Champions la semaine prochaine, contre 6,5 M€, plus 1,5 M€ de bonus. L’international espoirs français (5 sélections) doit signer un contrat de 3 ans et demi et retrouvera un championnat dans lequel il a déjà évolué. Strasbourg l’avait recruté de Monaco pour 6 M€, qui l’avait prêté une saison à son club partenaire, le Cercle Bruges.