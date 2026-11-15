Italie : Roberto Mancini envisage une grosse surprise face à la Belgique

Avant le rendez-vous important face à la Belgique en Ligue des Nations, Roberto Mancini prépare quelques ajustements qui pourraient bien surprendre. Alors que l’Italie occupe la première place de son groupe après sa victoire contre la France, le sélectionneur transalpin ne compte pas se contenter du match nul, pourtant suffisant pour assurer la qualification en phase finale. En conférence de presse, il a évoqué plusieurs pistes pour sa composition. « Calafiori doit être évalué. Dimarco au poste d’ailier, c’est une idée que j’avais depuis longtemps. On ne joue pas pour le match nul, ce n’est pas dans notre mentalité. J’étais déjà optimiste après la défaite du match aller. Nous déciderons demain, les choses doivent être évaluées en fonction du match et pendant celui-ci », a expliqué le technicien italien. Concernant les éventuels changements dans son onze, il a également précisé : « nous ferons certainement deux changements (Cambiaghi et Frattesi), mais nous devons évaluer qui a besoin de repos. » Des choix qui témoignent de la réflexion menée par Mancini avant ce déplacement délicat à Bruxelles.

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« On ne joue pas pour le match nul, ce n’est pas notre état d’esprit. J’étais déjà optimiste après la défaite du match aller », a-t-il affirmé. Mancini n’a d’ailleurs pas oublié la première confrontation entre les deux nations, estimant que ses joueurs avaient montré de bonnes choses malgré le résultat : « j’étais plutôt positif même après la défaite au match aller : à mon avis, l’équipe a joué un match différent en seconde période, et globalement, la Belgique méritait peut-être de gagner. Être ici et jouer pour la qualification dans ce groupe est une source de fierté pour ce que les garçons ont accompli jusqu’à présent. Ce ne sera pas facile, la Belgique est une excellente équipe nationale. »