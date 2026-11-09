Christophe Dugarry cartonne Lens et Jean-Louis Leca

Le RC Lens a vécu une terrible semaine. En Ligue des Champions, le club artésien a subi la plus grande humiliation pour un club français en coupe d’Europe après sa défaite historique 9-1 face à Côme. Hier, les Sang et Or ont manqué l’occasion de se racheter en concédant une nouvelle défaite à domicile face à l’Olympique de Marseille (1-2). Un revers qui fait tomber le RCL à la 11e place du classement de Ligue 1. Une situation qui a fait réagir Christophe Dugarry, qui n’a pas hésité à s’en prendre au directeur sportif, Jean-Louis Leca.

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« Cette histoire lensoise me laisse un goût amer. Je n’ai pas aimé la manière dont ils ont viré Toppmöller. J’ai souvenir d’explications qui ont été très floues. (…) J’ai trouvé ça très poussif comme explications. À l’arrivée, notre ami Cahuzac fait moins bien que son prédécesseur, vit l’humiliation ultime et il est encore là. Toppmöller a fait mieux et a été viré pour des raisons que l’on ignore encore. Chacun a pris sa responsabilité à l’époque. (…) Mais je me suis dit : “Ça sent un peu le braquage du club. On se prend le club entre nous avec les adjoints, je mets l’entraîneur que je veux, je suis directeur sportif…” (…) Je trouve ça pas terrible. Je pense que l’entraîneur aurait dû démissionner après le 9-1. Faire confiance à Cahuzac avec tout ce qu’il s’est passé, alors que tu as viré un mec qui a fait moins mal que lui et pour bien peu de raisons… Si ça, ce n’est pas faire preuve d’amitié ou de copinage… », a-t-il déclaré au micro de RMC.