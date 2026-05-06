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CdM 2026 : un quatrième arbitre français bientôt officialisé par la FIFA

Par Valentin Feuillette
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

Réunies au Centre national du football de Clairefontaine à l’occasion du media day de l’arbitrage, les instances françaises ont également levé le voile sur la représentation tricolore lors de la Coupe du Monde 2026. Une annonce attendue, dans un contexte où l’arbitrage français continue de s’installer parmi les références sur la scène internationale.

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Le patron de l’arbitrage français, Antony Gautier, a confirmé la présence de Willy Delajod dans la liste des officiels retenus. Il rejoint ainsi François Letexier et Clément Turpin, désignés comme arbitres centraux, tandis que Jérôme Brisard officiera de son côté à la VAR. Une délégation étoffée qui confirme le poids de la France dans l’arbitrage mondial.

Pub. le - MAJ le
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