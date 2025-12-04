Le Bayern Munich et l’Allemagne sont écœurés par la sanction de Luis Diaz

Il y a un mois jour pour jour, le 4 novembre, le Paris Saint-Germain a accueilli le Bayern Munich pour le compte de la 4ème journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Une affiche de gala entre le tenant du titre et une formation allemande qui était jusqu’alors invaincue. Le Rekordmeister a d’ailleurs pu compter sur les talents de sa recrue Luis Diaz, un joueur que Luis Enrique et Luis Campos ont toujours souhaité faire signer à Paris. Mais le Colombien, qui a quitté Liverpool pour la Bavière, a pris un autre chemin. Dans la capitale française, on a vu le meilleur de Luis Diaz, auteur d’un doublé express, mais aussi le pire, avec son vilain tacle par derrière sur Achraf Hakimi.

La suite après cette publicité

Resté au sol, le Marocain a quitté le terrain en larmes aidé par des membres du staff. Rapidement, le PSG comme le Maroc ont craint le pire pour le latéral droit. Ce dernier souffre d’une grosse entorse qui pourrait bien compromettre sa participation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Du côté du Bayern Munich, les réactions ont été plutôt surprenantes après la victoire 2 à 1 et l’expulsion de Luis Diaz qui a blessé Hakimi. Josip Stanicic a lâché : «il sait lui-même qu’il doit se montrer plus malin dans ce genre de situation. S’est-il excusé auprès de l’équipe ? Non, il ne l’a pas fait. Nous l’avons remercié (rires). Je plaisante ! Il était heureux. Comme nous tous.»

Un tacle assassin sur Achraf Hakimi

Manuel Neuer a également minimisé l’agression de son coéquipier. «On m’a dit que ce n’était pas une faute particulièrement dure, pas une faute passible d’expulsion. Je ne sais pas si elle était excessivement sévère, il faut voir ça.» Et que dire de la réaction du directeur sportif, Max Eberl. «Luis Diaz a été le premier à entrer dans le vestiaire et a tapé dans la main de chaque joueur. Cela illustre parfaitement l’esprit d’équipe. Il sait qu’il est reconnaissant envers l’équipe, mais réciproquement, l’équipe lui est également reconnaissante d’avoir marqué deux buts.» Critiqué par la presse et par les supporters du PSG sur les réseaux sociaux, le Colombien est finalement sorti du silence un peu plus tard.

La suite après cette publicité

«C’était une nuit pleine d’émotions. Le football nous rappelle toujours qu’en 90 minutes, tout peut arriver le meilleur et le pire. J’étais triste de ne pas finir le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains.» Mais cette histoire n’en est pas restée là. Le 21 novembre, Bild a annoncé que l’UEFA a sanctionné Luis Diaz de 3 matches de suspension pour son geste. Dans la foulée, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont demandé à l’instance dirigeante du football européen de justifier sa décision en vue de faire appel. En effet, les Bavarois s’attendaient à une sanction moins sévère comme l’a avoué Vincent Kompany face à la presse.

Le Bayern Munich s’attendait à une sanction clémente

«Nous avons tous suivi la situation et pensions qu’il ne s’agirait que d’une suspension d’un match. Mais d’autres avis étaient partagés.» Comme l’entraîneur, les dirigeants sont furieux après cette décision qu’ils jugent injuste. Le PDG Jan-Christian Dreesen a lâché à ce sujet : «ça nous a autant surpris que tout le monde. Nous ne nous y attendions absolument pas. (…) C’était clairement une faute grave, mais ce n’était ni un acte de violence, ni dirigé contre l’arbitre, et il n’y a pas eu d’autre infraction après la faute. De tels comportements ont déjà entraîné une suspension de trois matches. (…) Nous verrons si nous parvenons à obtenir une réduction de la sanction. Soyons réalistes, on n’obtient gain de cause que dans de rares cas.»

La suite après cette publicité

Le directeur sportif, Max Eberl, a demandé plus de clémence. «Je ne suis pas assez naïf pour croire qu’il ne s’agira que d’un seul match. Si nous en avions un de moins, ce serait déjà fantastique. C’était une faute. Deux matches pour une seule faute constituent déjà une sanction correcte et appropriée à mon avis.» Mais la stratégie de communication des Bavarois ne semble pas payer pour le moment. Ce jeudi, Sport1 fait de nouvelles révélations sur ce sujet. Ainsi, la publication allemande affirme que le Bayern Munich n’a aucune nouvelle de l’UEFA concernant son appel, pour lequel le club a d’ailleurs dû attendre le rapport écrit de l’instance avant de pouvoir formuler sa demande d’appel.

Les Allemands enragent contre l’UEFA

Ce qui a fait prendre du retard. L’écurie munichoise commence à perdre sérieusement patience. D’autant que le club, qui a déjà dû se passer de son ailier lors de la défaite 3 à 1 face à Arsenal, va affronter le Sporting CP mardi à 18h45 puis l’Union Saint-Gilloise le 21 janvier. Le Bayern Munich, qui estime que l’UEFA a déjà mis trop de temps à prendre sa première décision (près de 3 semaines pour annoncer la suspension, ndlr), aimerait être fixé rapidement. Les patrons du club sont perplexes et l’impatience grandit selon Sport1. On évoque même une certaine colère et un agacement. Journaliste pour Fussball Transfers, Lukas Hörster est du même avis comme il nous l’a avoué.

La suite après cette publicité

«Personnellement, je trouve ça excessif. Même si je comprends les raisons du carton rouge, mon avis est qu’un carton jaune (sans intervention de la VAR) aurait suffi. Diaz a voulu tacler le ballon et Hakimi a trébuché, ce qui a provoqué un terrible accident. Mais il a évidemment pris trop de risques avec ce tacle. Le rouge est donc justifié. Mais trois matches de suspension, c’est beaucoup trop.» Le son de cloche est certainement différent à Paris, où on doit se passer du Ballon d’Or africain 2025 durant des semaines. Vincent Kompany, lui, ne pourra pas compter sur Luis Diaz en C1. Il faut dire qu’avec le Colombien, le Bayern Munich offre un visage encore plus séduisant. Le footballeur acheté 75 M€ cet été a déjà marqué 12 buts et délivré 6 assists en 20 apparitions toutes compétitions confondues.