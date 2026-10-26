Crystal Palace : un favori clair se dégage pour l’après-Sage

Crystal Palace prépare déjà la suite. Selon The Telegraph, Sean Dyche apparaît comme l’un des favoris pour prendre les commandes du club londonien si le board décide de se séparer de Pierre Sage. L’entraîneur français est plus que jamais sous pression après la défaite à domicile contre Newcastle (2-0), qui laisse Palace à un point de la zone de relégation. Sage n’a remporté que deux matches de Premier League depuis son arrivée il y a quatre mois.

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Libre depuis son départ de Nottingham Forest en février, Dyche possède une solide expérience dans la lutte pour le maintien. À Burnley, il a obtenu deux promotions en Premier League et maintenu le club dans l’élite pendant six saisons consécutives. Il a également assuré le maintien d’Everton. D’autres noms, comme Thomas Frank et Vitor Pereira, pourraient aussi être étudiés, alors que Palace doit prochainement affronter Tottenham puis Liverpool.