Enzo Fernández tire sur Chelsea, Eduardo Camavinga a un soutien de poids dans le vestiaire

Enzo Fernández règle ses comptes avec Chelsea

Transféré à Manchester City dans les dernières heures du mercato pour un montant record de 146 M€, Enzo Fernández n’a pas manqué de lancer un tacle appuyé à son ancien club, Chelsea. Lors de sa présentation, le milieu de terrain argentin de 25 ans a encensé la structure de City, qualifié de club « construit pour réussir » et « le plus titré d’Angleterre ces derniers temps ». En comparaison avec l’instabilité connue à Londres, le Champion du monde a souligné la parfaite gestion des Citizens pour justifier son choix. D’ailleurs, Romain Molina, journaliste et très au courant des coulisses du football, a balancé que Enzo Fernandez a dit qu’il ne voulait plus « rejouer dans ce club de merde ». Maresca a même fait un caprice à City pour avoir Enzo Fernandez.

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Mourinho défend Camavinga face aux critiques

Le journal AS vole au secours de Camavinga : « il faut sauver le soldat Camavinga », titre le média madrilène. Face au violent crash mental vécu par le Français en fin de saison dernière, entre son expulsion à Munich et son absence à la Coupe du Monde, le Real Madrid a lancé une véritable mission de reconstruction autour du joueur. Alors que le club était ouvert à une vente cet été pour 70 M€, le milieu de 23 ans a fermement imposé sa volonté de rester. Depuis, vestiaire et staff font bloc derrière lui, à l’image de José Mourinho qui l’a publiquement félicité après sa prestation pleine face à Malaga. Si le Bernabéu fait encore entendre quelques sifflets en raison de ses imprécisions, l’harmonie avec Mourinho est excellente. Conscient d’une concurrence féroce avec Valverde, Tchouaméni et Bernardo Silva, Camavinga s’active quotidiennement pour retrouver sa confiance et sa place au sommet.

Enzo Maresca est déjà fan d’Ayyoub Bouaddi

Parlons d’un autre milieu de terrain qu’Enzo Maresca voulait absolument, il s’agit d’Ayyoub Bouaddi. Le coach italien a été très élogieux à l’égard du Marocain lors de sa présentation à l’équipe. « Il a 18 ans… Et le plus important, le message que nous voulons te transmettre, c’est que tu n’as rien à prouver à personne ici. Nous savons à quel point tu es bon. Maintenant, le plus important, c’est simplement de travailler, d’apprendre, de profiter et de rester toi-même. Nous devons l’aider à chaque instant. Essaie simplement de rester toi-même, c’est le plus important. C’est le parcours dont nous rêvions tous quand nous étions enfants. Alors, je te souhaite le meilleur… et bienvenue ! »