Droits TV : Mediapro n'a pas versé son paiement de décembre à la LFP

La situation s'empire et inquiète de plus en plus le monde du football professionnel français. A son arrivée dans l'Hexagone, Mediapro avait mis des étoiles dans les yeux des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en battant des records en termes de prix de ventes des droits télé. Sauf que le groupe sino-espagnol n'est pas capable de payer le montant promis à la LFP.

Déjà, Mediapro n'avait pas pu honorer sa deuxième échéance, prévue en octobre dernier. Et ne peut apparemment toujours pas payer celle fixée au 5 décembre. L'AFP annonce que la Ligue n'a ainsi pas reçu le troisième versement du diffuseur. Tout sauf une surprise alors que le groupe sino-espagnol essaye de réduire la facture globale négociée avec la LFP, à qui il doit désormais 350 millions d'euros. La situation se complique de plus en plus…