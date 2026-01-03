Brésil : Gerson va encore changer de club

À 28 ans, Gerson a déjà traversé les continents. Formé au Fluminense, l’international brésilien (14 sélections) avait fait de l’Italie son passeport d’entrée pour l’Europe il y a déjà 10 ans, lorsqu’il avait rejoint l’AS Roma, puis la Fiorentina. Ce déracinement l’avait finalement conduit à revenir à la maison, cette fois à Flamengo, où il s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat.

La suite, on la connaît : une signature en grande pompe à l’OM suivie d’une première très belle saison, puis un retour à Flamengo sous les ordres de Jorge Sampaoli. Gerson s’y est refait une santé, avant de rejoindre le Zenith Saint-Pétersbourg l’été dernier contre 25 millions d’euros, le prix de sa clause libératoire. Sauf que son aventure a vite tourné au cauchemar, entre blessures et performances en berne.

Un retour à Cruzeiro et l’objectif Coupe du Monde 2026

L’idée d’un troisième "come-back" au Brésil a vite fait surface, et il y a des chances qu’il se concrétise dès cet hiver. Selon les informations de Globo Esporte, le milieu de terrain brésilien se rapproche de Cruzeiro, troisième du dernier championnat brésilien. Son père, qui est par ailleurs son représentant, était ce samedi matin avec les dirigeants du club pour boucler son arrivée.

« Vous savez ce que Gerson veut », a-t-il lâché à des supporters venus lui demander si son fils signerait bien à Cruzeiro. C’est Tite, ancien sélectionneur du Brésil, qui a poussé pour faire venir l’ex-Marseillais. Le club tient l’accord du joueur et doit maintenant trouver une position commune avec le Zenith, qui a accepté de revoir son prix de vente à la baisse (la formation russe demandait 40 M€ au départ). D’après Globo Esporte, les positions se sont rapprochées entre les deux clubs ces dernières heures, et le Zenit s’est résolu à l’idée que son joueur souhaitait partir. Pour Gerson, un retour au Brésil le rapprocherait de son objectif Coupe du Monde 2026, lui qui avait déjà été appelé par Carlo Ancelotti ces derniers mois.