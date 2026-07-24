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Genoa : la cote de Mamedi Doucouré grimpe en Ligue 1 et au Moyen-Orient

Par Alexandre Gonçalves
1 min.
Mamedi Doucouré est la nouvelle sensation de la Serie A. @Maxppp

Mamedi Doucouré (19 ans) commence à faire tourner les têtes sur le marché des transferts. Considéré comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs d’Italie, le joueur avait d’ailleurs signé en juillet 2025 son tout premier contrat professionnel avec le Genoa — un bail de trois ans assorti d’une option d’un an —, malgré l’intérêt de plusieurs grosses cylindrées de Serie A. Après avoir effectué ses grands débuts en équipe première lors de la dernière campagne de Serie A sous les ordres de Daniele De Rossi, le jeune défenseur central français suscite désormais un intérêt grandissant dans l’Hexagone, où des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont sur les rangs. La concurrence s’annonce d’autant plus vive que des formations du Moyen-Orient commencent également à se manifester.

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Actuellement présent avec le groupe pro des Grifoni pour le stage de pré-saison, le Français s’inscrit dans la digne lignée des défenseurs à fort potentiel passés par le Genoa ces dernières années (Cristián Romero, Radu Drăgușin, Koni De Winter ou encore Honest Ahanor), alors que le Genoa compte toujours dans ses rangs le très convoité Alessandro Marcandalli. Reste à savoir si les dirigeants génois sauront résister aux assauts pour leur pépite.

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