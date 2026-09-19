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Real Madrid : José Mourinho révèle le derby qui l’a le plus marqué

Par Allan Brevi
1 min.
José Mourinho @Maxppp
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Présent en conférence de presse ce samedi avant le derby madrilène face à l’Atlético de Madrid, José Mourinho a été interrogé sur le derby qui l’a le plus impressionné au cours de sa carrière. L’entraîneur du Real Madrid, actuellement deuxième de Liga à trois points du FC Barcelone, a notamment connu plusieurs rivalités majeures lors de ses passages à Porto, Chelsea, l’Inter Milan, le Real Madrid ou encore Fenerbahçe.

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Et pour le Portugais, c’est justement le derby de Milan entre l’AC Milan et l’Inter qui l’a le plus surpris. « C’est difficile à dire. Celui qui m’a le plus surpris parce qu’il était si inattendu, c’était Milan contre l’Inter. Je pensais qu’il y avait beaucoup de haine, et j’ai été surpris de découvrir qu’ils sont en fait amis et entretiennent de bonnes relations. Je voyais un homme et une femme dans la rue portant des maillots différents, ou un père et son enfant. C’est impossible au Portugal… et ne me lancez même pas sur la Turquie ! », a-t-il expliqué.

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