C’est un sujet qui fait énormément parler outre-Rhin ces derniers jours. Les sorties médiatiques successives de dirigeants bavarois ont mis le feu au poudre dans le dossier Jamal Musiala, avec en cause le montant de son contrat, jugé inadéquat en raison de ses absences répétées dues à son problème d’ordre neurologique. Après plusieurs jours de frictions et de déclarations tapageuses, les deux parties se sont réunies pour aborder la suite. Et selon Sky Allemagne, cette réunion a été «constructive», selon les propres mots de Max Eberl, le directeur sportif du Bayern.

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Ce dernier a rencontré les deux conseillers de Jamal Musiala, Christian Schmid et Tobias Altschäffl, en l’absence d’Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge. Et l’échange se serait déroulé de manière apaisée, sans que le volet salarial soit abordé. L’objectif de toutes les parties est que Jamal Musiala retrouve à terme son meilleur niveau, lui qui est lié jusqu’en 2030 avec le club munichois, avec un salaire de 25 M€ annuels.