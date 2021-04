Serie A : la Roma chute face à Cagliari

Si en Serie A, la bataille pour le titre fait rage, celle pour l’Europe est tout aussi intéressante. Malgré son retard au classement, la Roma, 7ème avant le coup d’envoi, pouvait encore croire en une qualification pour l’Europa League. Mais pour ça, il fallait encore se défaire de Cagliari en Sardaigne, 18ème, mais qui revenait bien ces derniers semaines avec deux victoires consécutives en championnat. En cas de succès, les Giallorossi pouvaient provisoirement repasser à la 6ème position, devant son voisin la Lazio.

La suite après cette publicité

En première période, Lykogiánnis ouvrait le score dès la 4e minute de jeu. 1-0 pour Cagliari mais 1-1 suite à l'égalisation de Carles Pérez dans la foulée pour la Roma. En seconde période, les Sardes prenaient les devants avec des buts de Marin (57e) et de João Pedro (64e). 3-1 pour Cagliari, puis 3-2 car Fazio venait réduire l’écart et redonner de l’espoir à l’équipe de Paulo Fonseca (69e). Malgré quelques occasions, la Roma ne réussissait pas à égaliser et devait s'incliner face à Cagliari. Défaite inquiétante pour la Louve qui aggravait sa série de désormais 3 matchs sans victoire en championnat. De son côté, Cagliari se redonnait de l'air et sortait même de la zone de relégation, passant de la 18ème à la 17ème place. Troisième succès consécutif pour les hommes de Leonardo Semplici qui peuvent continuer de croire pleinement au maintien.

Retrouvez le classement de la Serie A ici.