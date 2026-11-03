Décès de Jesús de Miguel : la Fédération espagnole suspend tous les matches du jour

Le football espagnol est une nouvelle fois frappé par le deuil. Après la confirmation du décès de Jesús de Miguel, attaquant du CD Tenerife, ce mardi, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a décidé de suspendre l’ensemble des rencontres prévues aujourd’hui dans le cadre des premier et troisième tours de la Copa del Rey et de la Copa de la Reina. La présentation officielle du match de la sélection espagnole U21 face au Japon, prévue à Almendralejo, a également été annulée. Une décision qui intervient une semaine seulement après le report de plusieurs rencontres de Coupe du Roi, en raison du tragique accident ferroviaire survenu à Urda, dans la province de Tolède.

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Dans son communiqué, la RFEF a justifié cette décision logique dans un communiqué : «suite à la confirmation du décès de Jesús de Miguel, joueur du CD Tenerife, et en signe de respect et de solidarité, la RFEF a décrété la suspension des matchs prévus ce mardi 3 novembre, correspondant respectivement aux premier et troisième tours de la Copa del Rey Mapfre et de la Copa de la Reina Iberdrola. De même, la présentation officielle à Almendralejo du match de l’équipe nationale des moins de 21 ans contre le Japon a également été suspendue. La RFEF annoncera dans les prochains jours le nouveau calendrier de ses tournois et les dates définitives des matchs reportés. La grande famille du football espagnol reste unie dans le deuil suite à cette triste perte et adresse tout son amour et son soutien à la famille, aux amis et aux proches de Jesús de Miguel, ainsi qu’à l’équipe de Tenerife et à tous ses supporters, en ces moments très difficiles.»