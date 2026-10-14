Manchester City - PSG : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un nouveau rendez-vous majeur sur la scène européenne. Les hommes de Luis Enrique défient Manchester City à l’Etihad Stadium, ce mercredi soir, avec l’ambition de frapper un grand coup dès cette 2e journée de Ligue des Champions. Pour cette affiche, le technicien espagnol devrait s’appuyer sur une équipe proche de son onze de référence en 4-3-3, avec Matvey Safonov annoncé dans les buts. Devant le portier russe, Achraf Hakimi et Nuno Mendes occuperaient les couloirs, tandis que Marquinhos et Willian Pacho formeraient la charnière centrale. Une arrière-garde qui devra résister à la puissance offensive des Cityzens et notamment à la présence d’Erling Haaland dans la surface.

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Dans l’entrejeu, Luis Enrique devrait renouveler sa confiance à João Neves, Vitinha et Fabián Ruiz. Le trio parisien aura la responsabilité de contrôler le tempo, de résister au pressing mancunien et de trouver des solutions pour alimenter les joueurs offensifs. Devant, Désiré Doué devrait occuper le côté droit, avec Ousmane Dembélé dans l’axe et Khvicha Kvaratskhelia sur le flanc gauche. Le Ballon d’Or 2025 sera particulièrement attendu après plusieurs sorties mitigées avec les Bleus et le club de la capitale. Avec ce onze annoncé, le PSG miserait sur du lourd pour mettre en difficulté le bloc d’Enzo Maresca.

Maresca ne va faire aucun cadeau

De son côté, Manchester City devrait également sortir l’artillerie lourde pour accueillir les champions d’Europe. Gianluigi Donnarumma est attendu dans les buts face à son ancien club parisien. Devant lui, Matheus Nunes pourrait être aligné à droite, avec Rúben Dias et Marc Guéhi dans l’axe, tandis que Joško Gvardiol prendrait place à gauche. Le milieu de terrain devrait être articulé autour d’Anderson et d’Enzo Fernández, chargés de récupérer les ballons et de lancer les offensives. Un atout toujours primordial face au collectif huilé parisien et au pressing des hommes de Luis Enrique.

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Les Cityzens auront besoin de trouver le bon équilibre pour éviter de subir les transitions rapides parisiennes tout en conservant leur capacité à confisquer le ballon. Sur le plan offensif, Enzo Maresca pourrait miser sur un trio composé d’Antoine Semenyo, Rayan Cherki et Jérémy Doku, avec Erling Haaland en pointe. L’ancien Lyonnais, Rayan Cherki, pourrait ainsi jouer un rôle central, compte tenu de sa forme actuelle. Le natif de Lyon sera très observé pour son retour face à un club français. Semenyo et Doku apporteront de la percussion sur les ailes, tandis que Haaland représentera une menace permanente dans la surface.