Marcos Llorente prend sa retraite internationale à 31 ans

Champion du monde avec l’Espagne, le polyvalent milieu de terrain capable de jouer latéral droit, Marcos Llorente (31 ans), a décidé de prendre sa retraite internationale. Le joueur de l’Atlético de Madrid qui n’avait pas été de l’aventure pour l’Euro 2024 a justifié sa décision sur ses réseaux sociaux.

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«Après y avoir longuement réfléchi, j’ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec la sélection espagnole. Je suis conscient que je suis encore jeune et que, peut-être, si je continuais à bien faire les choses, il me resterait encore plusieurs années pour porter ce maillot. […] Cela a été une fierté de représenter mon pays et de faire partie de cette histoire. Merci pour tout. Je vous embrasse tous», a-t-il déclaré.