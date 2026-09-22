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Real Madrid : le vestiaire voyait Vinicius Jr partir

Par Dahbia Hattabi
1 min.

Cette saison, Vinicius Jr (26 ans) a beaucoup de mal. Malgré tout, le Brésilien conserve une place de titulaire et la confiance de José Mourinho pour le moment. Mais la presse madrilène comme une partie des supporters estiment qu’il devrait faire un tour sur le banc. Cela intervient après un été très animé pour l’ailier puisqu’il a prolongé son bail au sein de la Casa Blanca, après avoir été annoncé du côté d’Arsenal. Ce mardi, la Cadena SER fait d’ailleurs des révélations sur ce dossier.

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Ainsi, la radio espagnole indique que le vestiaire du Real Madrid pensait vraiment que l’attaquant brésilien allait rejoindre les Gunners et la Premier League durant le dernier mercato. Ils estimaient que son départ était inévitable, bien que le joueur soit apprécié dans le groupe. D’ailleurs, la Cadena SER estime que sa mauvaise passe est liée à son été agité et à son transfert manqué à Londres.

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