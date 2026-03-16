Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le vingt-deuxième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Comme depuis quasiment le début de la saison Harry Kane arrive en tête. L’attaquant anglais n’a pas marqué contre le Bayer Leverkusen (1-1), mais affiche le bon bilan de 30 buts en 25 matches.

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Derrière la concurrence est bien plus loin. Deuxième, Kylian Mbappé n’a pas joué contre Elche ce samedi (4-1), mais reste en embuscade avec pas moins de 23 buts en 23 matches. Le podium est toutefois complété par Luis Suárez. Auteur d’une belle saison avec le Sporting CP, l’attaquant colombien maintient son rythme solide avec 23 buts en 24 matches. Il n’a néanmoins pas joué ce week-end et n’a pas pu améliorer ses statistiques contre Tondela.

Ayase Ueda se replace

Quatrième, Ayase Ueda remet un coup d’accélérateur. L’attaquant japonais comptabilise ainsi 22 buts en 25 matches après son doublé contre l’Excelsior dans le derby de Rotterdam (2-1). Il devance d’une courte tête Erling Haaland qui dispose de statistiques similaires avec 22 buts en 29 matches. Le Norvégien est resté muet contre West Ham avec Manchester City (1-1). Sixième, Paul Onuachu reste sur un doublé contre Kayserispor (3-1) et un pion contre Rizespor (1-0). Il est désormais doté de 21 réalisations en 22 rencontres.

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Septième, Vangelis Pavlidis n’est pas en reste. L’attaquant grec a marqué 21 buts en 26 matches cette saison, mais il n’a pas trouvé la faille contre Arouca (2-1). Huitième, Vedat Muriqi a inscrit 18 buts en 27 matches, mais n’a pas su se montrer efficace hier contre l’Espanyol de Barcelone (2-1). Igor Thiago suit au neuvième rang. Le buteur brésilien de Brentford qui dispose de 18 buts en 29 matches affronte Wolverhampton ce soir. Enfin, Ayoub El Kaabi complète ce top 10. Le Marocain reste sur un doublé avec l’Olympiakos contre l’OFI Crète (3-0). Il a marqué 17 réalisations en 21 rencontres.

Yanis Begraoui (Estoril) échoue aux portes du top 10 avec également 17 buts. Tawanda Maswanhise (Motherwell), Deniz Undav (VfB Stuttgart) et Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) suivent avec 16 réalisations, tandis que Christian Fassnacht (Young Boys de Berne), Luis Diaz (Bayern Munich), Antoine Semenyo (Bournemouth et Manchester City), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Luka Jovic (AEK Athènes), Chris Bédia (Young Boys de Berne) échouent plus loin avec 15 buts.

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Le classement des tops buteurs européens