Premier League
Mercato : l’AS Roma se renseigne sur Axel Disasi
@Maxppp
Une porte de sortie s’offre à Axel Disasi. Selon nos informations, l’AS Roma a pris des renseignements auprès de Chelsea et s’est également rapprochée de l’entourage du défenseur central français. Les Blues, eux, réclameraient environ 20 M€ pour laisser partir leur joueur.
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Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2029, l’ancien Monégasque sort d’une saison passée en prêt à West Ham. International français (5 sélections), le défenseur de 28 ans pourrait ainsi découvrir la Serie A, alors que les Giallorossi avancent leurs pions sur le marché des transferts.
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