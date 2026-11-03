Ligue des Champions : la presse espagnole choquée par le PSG !

Après avoir terrorisé les clubs anglais ces deux dernières saisons, le PSG a définitivement marqué les esprits en Espagne. Évidemment, les deux titres de champion d’Europe avaient déjà suffi à leur valoir les louanges de la presse espagnole. Mais en battant coup sur coup le FC Barcelone (4-2), annoncé comme le principal rival des Parisiens, puis Villarreal (6-0), dans des proportions majeures, le club francilien a revêtu son costume le plus effrayant aux yeux des journalistes espagnols.

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«Une raclée à la Tyson qui laisse Íñigo KO. Le PSG s’amuse bien avec une équipe de Villarreal lamentable qui a encaissé quatre buts en huit minutes et a imploré la pitié », titre ainsi Marca, rejoint par As et son « le PSG est un tyran » en guise de titre. Du côté de la presse pro-catalane, on y va aussi de ses dithyrambes. « Le PSG est un véritable scandale. Le PSG domine largement la Ligue des champions. Peu importe quand vous lirez ces lignes », écrit Sport. « Le PSG écrase un Villarreal apeuré grâce à un début de match irrésistible », note Mundo Deportivo.

Villarreal prend aussi pour son grade

Le PSG marque les esprits après une première moitié de ligue immaculée, avec 12 points sur 12 possibles et une impression visuelle remarquable. La presse espagnole n’en oublie pas pour autant de tacler un Villarreal jugé ridicule. « Le moins qu’on puisse faire, c’est de se battre bec et ongles sur chaque action comme si c’était la dernière ; de privilégier la simplicité, surtout en début de match ; et de tenter de prolonger la rencontre. On ne s’inflige pas une saison entière pour ça. Les joueurs ont été accueillis par des huées nourries de leurs supporters à la mi-temps et au coup de sifflet final », tacle As.

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Alors que le PSG assoit sa supériorité sur la scène européenne, la presse espagnole s’incline devant la maîtrise de l’équipe dirigée par Luis Enrique. Qui n’a toujours pas croisé la route du Real Madrid, peut-être le dernier représentant ibérique capable de bousculer le club francilien. Après avoir échoué à se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la compétition lors des deux dernières années, le PSG est en tout cas bien parti pour valider une place dans le top 8 cette saison.