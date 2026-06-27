CdM 2026 : Laurent Nuñez annonce un durcissement des sanctions pour les célébrations

Les célébrations après les matchs de la Coupe du Monde 2026 semblent être freiné. En effet, le projet de loi gouvernemental sur la sécurité du quotidien (Ripost), défendu par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, a été validé au Sénat. Dans un entretien accordé au Parisien, l’homme politique a d’ailleurs détaillé plusieurs points, notamment l’usage des mortiers qui serait désormais “plus sanctionné” lors des soirées festives.

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Concernant la gestion des événements sensibles durant le Mondial, Laurent Nuñez a aussi défendu d’autres éléments présents dans son texte. « Nous sommes particulièrement attentifs aux soirs de matchs de l’équipe de France. Évidemment, par expérience pour certaines équipes d’Afrique et du Maghreb aussi. En fonction de leur évolution dans la compétition, cela peut s’avérer compliqué en termes de maintien de l’ordre. Nous avons dans notre pays une grande expérience dans la gestion de ces événements » a indiqué le ministre.