OM : la très belle première de Pape Gueye

Pour le moment, Pape Gueye est la seule nouvelle tête de l'Olympique de Marseille, en attendant peut-être Leonardo Balerdi, le défenseur central international argentin qui évolue au Borussia Dortmund. Par conséquent, le milieu de terrain de 21 ans, qui a impressionné ses coéquipiers lors du premier stage de pré-saison, à Faro, au Portugal, était un peu scruté par les suiveurs de l'OM lors de la première rencontre de préparation contre une modeste D3 autrichienne, le FC Pinzgau (5-1).

Sur ses deux premiers ballons, il a un peu hésité. Il s'est montré un peu brouillon, mais a pris le taureau par les cornes et a fini par ouvrir le score. Sur un corner botté de la gauche vers la droite par Florian Thauvin, Duje Caleta-Car prolongeait le cuir de la tête et celui qui était aligné en pointe basse du 4-3-3 aux côtés de Morgan Sanson et de Valentin Rongier, ouvrait le score en allongeant ses jambes. Au-delà de ce but, anecdotique, Alvaro Gonzalez et André Villas-Boas n'ont pas cessé de l'encourager et de lui prodiguer des conseils. « Il s'est bien senti dans cette position, il a bien couvert la largeur du jeu, fait des renversements. Son but l'a aidé pour sa confiance. Tout le monde le respecte, c'est bon pour lui », a lâché AVB à nos confrères de La Provence après la rencontre.

« Il a énormément de talent »

Le joueur, lui aussi, était très content, même s'il a évacué les questions concernant Watford, qui pourrait se rebeller sur sa rupture de contrat : « je ne m'imaginais pas ça. Premier match et premier but en professionnel, car je n'avais pas eu la chance de marquer au Havre. On gagne ce match, c'est bon pour la suite. Je suis très content. J'ai la chance d'être aujourd'hui un joueur de l'OM, c'est ce que j'envisageais étant plus jeune, jouer avec des grands joueurs au quotidien, à l'entraînement comme en match ».

De retour sur les terrains aussi, Florian Thauvin, qui avait connu une arrivée compliquée à l'OM alors qu'il s'était auparavant engagé avec Lille, a eu son petit mot, aussi après la rencontre, pour son nouveau coéquipier. « J'ai discuté avec lui. Il a démontré toute l'étendue de son talent. On ne va pas avoir besoin de beaucoup lui parler. Quand on arrive dans un club comme l'OM, c'est toujours différent. Il a énormément de talent. Je ne suis pas inquiet pour lui, il va réussir ici », s'est réjoui l'Orléanais. Prochain test, dans deux jours contre Heimstetten.