Ballon d’Or : Fabián Ruiz en remet une couche sur ses ambitions

Fabián Ruiz ne cache pas ses ambitions sur le plan individuel. Après une saison particulièrement riche en trophées, le milieu de terrain espagnol espère désormais être récompensé pour ses performances. « Au Ballon d’Or, j’espère viser le plus haut possible… J’ai remporté presque tous les titres en jeu », a-t-il confié à Radioestadio Noche. Le joueur estime même disposer d’un argument important dans la course à la récompense : « C’est moi qui ai remporté le plus de titres, mais je laisse la campagne aux autres. » Une manière pour l’Espagnol de mettre en avant son palmarès sans se lancer lui-même dans une opération de communication.

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Au micro de AS, il ajoute : «le Ballon d’Or ? Eh bien, pourquoi pas ? La vérité, c’est que, collectivement, j’ai été le joueur le plus titré. Je crois que j’en ai remporté sept ces dernières années. Le Ballon d’Or est un très beau titre que tout joueur rêve de gagner. Je suis heureux qu’on parle de moi, qu’on reconnaisse mon travail. Et puis, je vais essayer de terminer le plus haut possible au classement, et pourquoi ne pas en rêver ? (…) Je crois qu’un défenseur ou un gardien de but est tout aussi important qu’un attaquant. Ces dernières années, nous avons vu Modric et Rodrigo s’imposer. » Fabián Ruiz espère néanmoins qu’un trophée individuel viendra un jour compléter ses succès collectifs. « J’espère qu’un jour je pourrai moi aussi remporter un titre individuel… cette année, c’est moi qui ai gagné le plus de titres », a-t-il ajouté. Malgré cette réussite, le milieu espagnol n’oublie pas le rôle joué par sa famille dans son parcours et adresse une reconnaissance particulière à sa mère : « Tout ce que je suis et tout ce que j’ai accompli, je le dois à ma mère, à tout ce qu’elle a fait pour moi. »