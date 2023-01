L’OGC Nice ferme la porte à un départ de Billal Brahimi

La suite après cette publicité

Avec seulement 6 présences dans le onze de départ sous le maillot rouge-et-noir depuis le début de saison toutes compétitions confondues, l’attaquant algérien Billal Brahimi avait des opportunités pour glaner du temps hors de l’OGC Nice. En effet, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur notre site, l’ESTAC a tenté d’obtenir l’ailier de 22 ans pour la seconde partie de la saison 2022-2023 de Ligue 1. A l’étranger, des clubs allemands et espagnols se sont positionnés cet hiver.

Néanmoins, toujours selon nos informations, le Gym a fermé la porte à un quelconque départ, quelle que soit sa forme, de l’ancien de l’Angers SCO et du Stade de Reims, qui devrait donc rester du côté de la Côte d’Azur jusqu’à la fin de l’exercice. Pour rappel, l’international des Verts (4 sélections) a dû se contenter de plusieurs entrées en jeu (13 entre la L1, la Coupe de France et la Ligue Europa Conference) pour une réalisation et deux passes décisives.

