La Super League n'est pas morte selon Andrea Agnelli

Durant la conférence Financial Times Forum organisée par le quotidien financier britannique, le président de la Juventus Turin Andrea Agnelli a affirmé que le projet de la Super League, dans lequel le club de la Vieille Dame est encore impliqué avec le Real Madrid et le FC Barcelone, n'était pas condamné. Bien au contraire.

«La Super League n'a pas échoué. A mon avis, le foot européen a désespérément besoin de réformes. L'UEFA savait que moi, en tant que président de la Juve, je travaillais sur quelque chose de différent. La Super League est un travail collectif de 12 équipes, pas seulement d'une personne. 12 clubs ont signé un contrat de 120 pages et 11 d'entre eux sont toujours liés à ce contrat. Le compromis n'est plus un choix, nous avons besoin de réformes plus profondes.»