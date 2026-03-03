Brentford : Jordan Henderson a complètement dégoupillé

Brentford est allé obtenir le point du nul sur la pelouse de Bournemouth (0-0) ce soir dans le cadre de la 29e journée de Premier League mais la fin de rencontre a été marquée par une grosse altercation.

La suite après cette publicité

Titulaire ce soir avant d’être remplacé à l’heure de jeu par Yarmolyuk, Jordan Henderson a échangé des amabilités avec un membre du staff des Cherries avant que cela ne dégénère en affrontement généralisé.