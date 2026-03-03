Premier League
Brentford : Jordan Henderson a complètement dégoupillé
1 min.
@Maxppp
Brentford est allé obtenir le point du nul sur la pelouse de Bournemouth (0-0) ce soir dans le cadre de la 29e journée de Premier League mais la fin de rencontre a été marquée par une grosse altercation.
La suite après cette publicité
Football on TNT Sports @footballontnt – 22:29
It's all kicking off between the benches at the full-time whistle in Bournemouth 💥Voir sur X
Brentford's Jordan Henderson is involved 👀
📺 @tntsports & @discoveryplusUK
Brentford's Jordan Henderson is involved 👀
📺 @tntsports & @discoveryplusUK
Titulaire ce soir avant d’être remplacé à l’heure de jeu par Yarmolyuk, Jordan Henderson a échangé des amabilités avec un membre du staff des Cherries avant que cela ne dégénère en affrontement généralisé.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer