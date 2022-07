FC Barcelone : le début des travaux du Camp Nou avancé

Les travaux du nouveau Camp Nou vont débuter plus tôt que prévu comme le rapporte Marca. Le FC Barcelone vient d'annoncer que les travaux commenceront dès le 1er septembre et se termineront mi-décembre. Cette première partie concerne le but Sud du stade au troisième amphithéâtre, elle sera démolie et cette première phase coûtera 4,6 millions d'euros. Cette démolition détruira environ 3000 places dans le stade.

Le chantier se déroulera pendant toute la durée de la saison 2022/2023 et 2023/2024. Le Barça pourra toujours évoluer au Camp Nou pour la saison qui arrive. Cependant pour la saison d'après, les Blaugrana devront déménager et reprendront les anciennes installations de l'Espanyol, au stade Montjuïc qui dispose de 55 000 places.