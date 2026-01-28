Ligue des Champions : Monaco accroche la Juve et file en barrages

Dernière journée en 18 actes. Et pour l’occasion, la Ligue des Champions nous aura offert un multiplex dantesque, avec de l’enjeu sur 17 pelouses au coup d’envoi. C’était notamment le cas à Louis II, où l’ASM recevait la Juventus Turin mais sans son ancien Turinois Paul Pogba, dont le retour à la compétition ressemble aujourd’hui à une hypothèse très fragile. Mais plus que l’absence du champion du monde 2O18, qui fait désormais presque partie du décor, Monaco devait s’attaquer à un autre mal plus profond : l’installation de ses échecs comme routine.

Le bilan récent parlait de lui-même — 3 victoires en 13 matchs — et expliquait pourquoi l’ASM abordait ce choc sans certitudes. Sur la pelouse pourtant, les statistiques n’ont pas vraiment semblé peser. Les joueurs de Pocognoli ont affronté leurs adversaires sans complexe, et le point du nul (0-0) serait même une injustice pour eux ce soir, même si l’essentiel est là avec cette nouvelle qualification en barrages. Conquérants, solidaires, ils auraient pu être devant dès la pause au tableau d’affichage.

Les Monégasques avaient pris la porte contre Benfica en barrages la saison dernière

Au quart d’heure, Balogun avait cru ouvrir le score après avoir été servi dans le dos de la défense, mais l’Américain était rattrapé pour une poussette sur Kalulu (14e). En face, Openda traînait son manque de confiance du moment. Tout échappait au Belge, prisonnier d’une maladresse handicapante tantôt dans ses dribbles, tantôt dans ses frappes. Chaque occasion qui passait semblait rétrécir le but et agrandir les doutes de l’ex-Lensois, décidément à la peine. À la pause, son équipe n’avait toujours pas cadré la moindre frappe…

Au retour des vestiaires, le ballon était en revanche à la Juve, les idées un peu moins. Les Italiens étaient incapables d’inquiéter Kohn, lequel aurait même pu sortir la chaise longue sans être dérangé dans sa surface de réparation. On ne pouvait pas en dire autant de Bremer, patron de la défense turinoise et toujours présent pour éteindre les situations brûlantes. Monaco s’en remettra. Malgré quelques situations gâchées en fin de match, les Asémistes s’assurent une place en 16es de finale, un an après avoir chuté à ce stade de la compétition contre Benfica. La Juventus sera aussi du rendez-vous.