Angers condamné à verser un pactole à son ex-directeur sportif

La cour d’appel d’Angers a confirmé le caractère abusif du licenciement de Sébastien Larcier, ancien directeur sportif d’Angers, et condamné le club à lui verser 516 180 €, comme le rapporte Ouest-France. Cette décision fait suite au premier jugement des Prud’hommes, qui avait déjà reconnu la faute du club et fixé l’indemnisation à 533 000 €.

La suite après cette publicité

L’avocat de l’ancien dirigeant, Samuel Chevret, s’est félicité : « mon client se réjouit de cette décision tout à fait favorable qui confirme sa parfaite bonne foi et le fait qu’il n’avait évidemment commis aucune faute lors de ses années de travail pour le club d’Angers ». La cour d’appel a également pris en compte la prime de valorisation des joueurs inscrite dans son contrat, reconnaissant l’impact de ses recrutements : Larcier avait permis des ventes de joueurs générant plus de 14 millions d’euros sur la saison 2020-2021 et 30 millions d’euros sur la saison 2021-2022.