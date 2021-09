Trêve internationale : le ton monte entre la Premier League et les sélections sud-américaines

Entre la FIFA et les organisations du football européen, le dialogue est compliqué. La volonté de faire une Coupe du Monde tous les deux ans agace l’UEFA, tandis que le calendrier imposé par la FIFA pour les éliminatoires du Mondial 2022 fait râler les grandes Ligues européennes. En effet, avant même le début de la trêve internationale, la Premier League, la Liga, la Serie A et la Ligue 1 sont sorties du silence pour faire valoir leur droit. La raison de leur courroux est simple.

Les joueurs sud-américains sont censés disputer ces qualifications du 2 au 10 septembre. Or la Ligue 1 reprend la 10, la Liga et la Premier League le 11 et la Serie A le 12. Vous l’aurez facilement compris, un joueur ne peut pas être sur le pont avec sa sélection le 10 et être disponible pour son club le lendemain ou le surlendemain. De plus, pour certains pays comme l’Angleterre, voir tous ces joueurs rallier des contrées présentes dans la liste des pays à risques (pour la covid-19) suscitait une crainte, à savoir une mise en quarantaine au tour et donc une absence prolongée. D’autant que le gouvernement anglais a refusé de garantir l’exemption de la mise en quarantaine.

Résultat : plusieurs formations ont carrément bloqué leurs joueurs. Star de Manchester United, Edinson Cavani n’a ainsi pas été autorisé à rejoindre la Celeste. Tout comme Luis Suarez. D’autres écuries ont accepté de libérer leurs éléments, mais à certaines conditions. En Angleterre, le sujet devient en tout cas très bouillant. Skysports révèle en effet que plusieurs sélections nationales (Chili, Mexique, Paraguay ont demandé à la FIFA de sanctionner les clubs ayant retenu leurs joueurs.

La FIFA sollicitée

La sanction prévue par la FIFA est de ne pas pouvoir aligner ces joueurs sud-américains pendant la durée de la trêve internationale plus cinq jours supplémentaires. En clair, tout faire pour qu’ils soient indisponibles pour la journée de reprise. Une menace à prendre au sérieux puisque Skysports précise que la FIFA a contacté Blackburn, Newcastle, Watford et Wolverhampton pour leur rappeler le règlement. L’instance dirigeante va-t-elle sévir ?

De leur côté, Tottenham et Aston Villa sont en conflit avec l’Argentine. Spurs et Villans ont accepté de laisser filer Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso et Cristian Romero. Cependant, le club londonien et son homologue de Birmingham ont fait savoir qu’ils s’étaient mis d’accord avec l’Abiceleste pour leurs protégés soient de retour juste après le choc face au Brésil, ce dimanche 5 septembre. Une version pas vraiment confirmée par le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni.

« Nous avons donné la liste des trois matchs et cela ne fait aucun doute. Les joueurs sont là pour jouer les trois matchs. Nous n'avons jamais eu de refus de la part des clubs. Nous avons parlé et sommes arrivés à la conclusion qu'ils devaient venir », a-t-il déclaré après la victoire face au Venezuela. Et sauf surprise, Tottenham et Aston villa devront composer sans leurs internationaux. La prochaine trêve internationale s’annonce déjà animée.