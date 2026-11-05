Rennes : Estéban Lepaul proche d’un retour

Bonne nouvelle pour le Stade Rennais, qui pourrait bientôt retrouver Estéban Lepaul. Éloigné des terrains depuis le 18 octobre en raison d’une entorse interne de la cheville gauche contractée face au Paris FC, l’attaquant français se rapproche d’une reprise. Selon Ouest-France, le buteur rennais devrait retrouver l’entraînement ce jeudi 5 ou vendredi 6 novembre, après plus de deux semaines d’absence. Le joueur a notamment manqué les rencontres face à la Juventus (2-2) et à l’Olympiakos (0-0) en Ligue Europa, ainsi que les matchs contre Strasbourg (3-0) et Nice (2-5) en Ligue 1. Une absence importante pour le club breton, puisque Lepaul avait inscrit sept buts en championnat avant sa blessure. Malgré son envie de revenir rapidement, le staff rennais a préféré prendre des précautions afin d’éviter toute rechute.

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Si son retour à l’entraînement se précise, sa participation à la réception de Lille, dimanche (15h), reste très incertaine. Le délai paraît trop court pour envisager une titularisation, voire une présence dans le groupe. Le scénario le plus probable serait donc de profiter de la trêve internationale pour retrouver progressivement du rythme et préparer son retour à la compétition. Cette blessure pourrait également compromettre ses chances de retrouver l’équipe de France. Alors que Zinédine Zidane doit dévoiler sa deuxième liste à la tête des Bleus ce vendredi 6 novembre, Lepaul semble peu susceptible d’être convoqué après plusieurs semaines sans jouer. Une déception possible pour l’attaquant rennais, qui devra probablement patienter avant d’espérer une nouvelle opportunité en sélection.