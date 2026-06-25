Maroc : Mohamed Ouahbi vole au secours de Brahim Diaz

Titulaire avec le Maroc face à Haïti, Brahim Diaz n’a pas semblé en jambes. Passeur décisif face au Brésil et à l’Écosse, l’attaquant du Real Madrid a semblé peu inspiré et même peu investi par moments, comme sur le but sublime d’Isidor qui a redonné l’avantage à Haïti. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Mohamed Ouahbi a tenu à défendre son protégé.

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«Brahim, c’est un joueur qui a été meilleur buteur de la CAN, le meilleur joueur. Il joue au Real Madrid. C’est un très, très grand joueur. Il va beaucoup nous apporter. On attend plus de lui parce que c’est un des meilleurs joueurs. Il a deux passes décisives sur les deux premiers matchs. Donc, inch’Allah, avec la confiance, et c’est ce qu’on va lui apporter. Mais je ne vais tirer les oreilles de personne, car j’ai senti mon groupe investi. On va lui apporter le soutien dont il a besoin pour être performant au prochain match. Qu’il nous aide à nous qualifier.»